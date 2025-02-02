Захарян впервые в сезоне вышел на поле в матче «Реал Сосьедад» с «Осасуной»

Полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян впервые вышел на поле в текущем сезоне.

21-летний россиянин на 78-й минуте заменил Микеля Ойярсабаля в матче против «Осасуны» в 22-м туре ла лиги.

Захарян появился на поле впервые за 8 месяцев. Он пропустил всю предыдущую часть сезона из-за повреждений. В последний раз полузащитник 25 мая 2024 года сыграл против «Атлетико» (0:2) в 38-м туре ла лиги сезона-2023/24.