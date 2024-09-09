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Захарян восстановится от травмы до конца октября

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Российский полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян восстановится от повреждения до конца октября.

«Его восстановление идет по плану, предложенному медицинским штабом. Он будет готов работать с командой до конца октября», — цитирует ТАСС пресс-службу испанского клуба.

30 июля стало известно, что у россиянина травма малоберцовых сухожилий правой лодыжки, которую он получил во время тренировки.

21-летний Захарян выступает за «Реал Сосьедад» с 2023 года. В сезоне-2023/24 он провел за клуб 40 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи.

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3
 Вильярреал 4 2 2 0 9-7 8
4
 Реал 4 2 2 0 7-2 8
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 Жирона 4 2 1 1 7-4 7
6
 Алавес 4 2 1 1 5-3 7
7
 Осасуна 4 2 1 1 5-7 7
8
 Сельта 4 2 0 2 10-9 6
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 Мальорка 4 1 2 1 2-2 5
10
 Леганес 4 1 2 1 3-3 5
11
 Вальядолид 4 1 1 2 1-10 4
12
 Р. Вальекано 4 1 1 2 4-5 4
13
 Р. Сосьедад 4 1 1 2 3-4 4
14
 Эспаньол 4 1 1 2 2-3 4
15
 Атлетик 4 1 1 2 3-4 4
16
 Хетафе 3 0 3 0 1-1 3
17
 Лас-Пальмас 4 0 2 2 4-7 2
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