Захарян восстановится от травмы до конца октября

Российский полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян восстановится от повреждения до конца октября.

«Его восстановление идет по плану, предложенному медицинским штабом. Он будет готов работать с командой до конца октября», — цитирует ТАСС пресс-службу испанского клуба.

30 июля стало известно, что у россиянина травма малоберцовых сухожилий правой лодыжки, которую он получил во время тренировки.

21-летний Захарян выступает за «Реал Сосьедад» с 2023 года. В сезоне-2023/24 он провел за клуб 40 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи.