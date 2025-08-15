Захарян вошел в заявку «Реал Сосьедад» на матч 1-го тура ла лиги против «Валенсии»

Российский полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян вошел в заявку команды на выездной матч с «Валенсией» в 1-м туре ла лиги, сообщает пресс-служба клуба.

Матч пройдет 16 августа и начнется в 22.30 мск. Ранее Захарян пропустил клубный тур в Японии.

22-летний россиянин не выходил на поле с конца февраля из-за травмы.