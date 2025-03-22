Футбол
22 марта, 17:44

Захарян вошел в топ-5 самых дорогих игроков ла лиги из стран бывшего СССР

Игнат Заздравин
Корреспондент
Арсен Захарян.
Фото Global Look Press

Полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян вошел в пятерку самых дорогих игроков испанской ла лиги из стран бывшего СССР по версии Transfermarkt.

Портал оценивает стоимость 21-летнего россиянина в 15 миллионов евро. Он расположился на четвертом месте.

Первое место занимает грузинский голкипер «Валенсии» Георгий Мамардашвили (30 миллионов евро). Также в тройку вошли украинцы Виктор Цыганков («Жирона», 22 миллиона) и Андрей Лунин («Реал», 20 миллионов).

Пятым стал эстонец Карл Хейн из «Вальядолида» (3 миллиона).

В текущем сезоне Захарян провел четыре матча во всех турнирах, отличившись одним голом и одной результативной передачей. Он пропустил большую часть сезона из-за повреждений.

  m_16

    Это всё хохлы виноваты. И пиндосы, куда же без них.

    22.03.2025

  mikeV

    И топ №1 среди самых бесполезных?

    22.03.2025

  Веравалер

    я так понгимаю, их там всего пять? Т.е., в пятерку он "вошел" как только его подписали. Войти куда-то сидя на лавке технически невозможно. Только въехать...

    22.03.2025

  Andrey Matovetsky

    Мне непонятно ты едешь туда где тяжелее играть во много раз и меньше зарплата агенты разводят как детей еще надо язык выучить а здесь ты сыр в масле был бы .

    22.03.2025

    Модрич о Мбаппе: «Он один из лучших игроков в мире»
