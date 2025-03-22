Захарян вошел в топ-5 самых дорогих игроков ла лиги из стран бывшего СССР

Полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян вошел в пятерку самых дорогих игроков испанской ла лиги из стран бывшего СССР по версии Transfermarkt.

Портал оценивает стоимость 21-летнего россиянина в 15 миллионов евро. Он расположился на четвертом месте.

Первое место занимает грузинский голкипер «Валенсии» Георгий Мамардашвили (30 миллионов евро). Также в тройку вошли украинцы Виктор Цыганков («Жирона», 22 миллиона) и Андрей Лунин («Реал», 20 миллионов).

Пятым стал эстонец Карл Хейн из «Вальядолида» (3 миллиона).

В текущем сезоне Захарян провел четыре матча во всех турнирах, отличившись одним голом и одной результативной передачей. Он пропустил большую часть сезона из-за повреждений.