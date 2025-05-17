Захарян включен в заявку на матч «Реал Сосьедад» против «Жироны»

Стала известна заявка «Реал Сосьедад» на игру против «Жироны» в 37-м туре испанской ла лиги.

Встреча пройдет в Сан-Себастьяне в воскресенье, 18 мая. Начало — в 20.00 по московскому времени. В заявку хозяев попал российский полузащитник Арсен Захарян.

23 февраля россиянин получил рецидив травмы четырехглавой мышцы в матче 25-го тура ла лиги с «Леганесом» (3:0). Ранее сообщалось, что он может пропустить остаток сезона.

В этом сезоне Захарян провел четыре игры во всех турнирах, отметившись одним голом и одной результативной передачей.