17 мая 2025, 14:17

Захарян включен в заявку на матч «Реал Сосьедад» против «Жироны»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Стала известна заявка «Реал Сосьедад» на игру против «Жироны» в 37-м туре испанской ла лиги.

Встреча пройдет в Сан-Себастьяне в воскресенье, 18 мая. Начало — в 20.00 по московскому времени. В заявку хозяев попал российский полузащитник Арсен Захарян.

23 февраля россиянин получил рецидив травмы четырехглавой мышцы в матче 25-го тура ла лиги с «Леганесом» (3:0). Ранее сообщалось, что он может пропустить остаток сезона.

В этом сезоне Захарян провел четыре игры во всех турнирах, отметившись одним голом и одной результативной передачей.

Арсен Захарян
Футбол
ФК Жирона
ФК Реал Сосьедад
670 тысяч человек приняли участие в чемпионском параде «Барселоны»

Анчелотти считает, что «Барселона» заслужила чемпионский титул
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Барселона 26 21 1 4 71-26 64
2
 Реал 26 19 3 4 54-22 60
3
 Атлетико 26 15 6 5 43-23 51
4
 Вильярреал 26 16 3 7 48-31 51
5
 Бетис 26 11 10 5 42-32 43
6
 Сельта 26 10 10 6 36-28 40
7
 Эспаньол 26 10 6 10 33-39 36
8
 Р. Сосьедад 26 9 8 9 38-38 35
9
 Атлетик 26 10 5 11 30-36 35
10
 Осасуна 26 9 6 11 30-30 33
11
 Хетафе 26 9 5 12 21-29 32
12
 Севилья 26 8 6 12 34-41 30
13
 Р. Вальекано 26 7 9 10 26-32 30
14
 Жирона 26 7 9 10 27-42 30
15
 Валенсия 26 7 8 11 27-39 29
16
 Алавес 26 7 6 13 23-34 27
17
 Эльче 26 5 11 10 34-39 26
18
 Мальорка 26 6 6 14 29-42 24
19
 Леванте 26 5 6 15 28-44 21
20
 Овьедо 26 3 8 15 16-43 17
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
6.03 23:00 Сельта – Реал - : -
7.03 16:00 Осасуна – Мальорка - : -
7.03 18:15 Леванте – Жирона - : -
7.03 20:30 Атлетико – Р. Сосьедад - : -
7.03 23:00 Атлетик – Барселона - : -
8.03 16:00 Вильярреал – Эльче - : -
8.03 18:15 Хетафе – Бетис - : -
8.03 20:30 Севилья – Р. Вальекано - : -
8.03 23:00 Валенсия – Алавес - : -
9.03 23:00 Эспаньол – Овьедо - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Килиан Мбаппе
Килиан Мбаппе

Реал

 23
Ведат Муричи
Ведат Муричи

Мальорка

 16
Ламин Ямаль
Ламин Ямаль

Барселона

 13
П
Ламин Ямаль
Ламин Ямаль

Барселона

 9
Луис Милья
Луис Милья

Хетафе

 8
Фермин Лопес
Фермин Лопес

Барселона

 7
И К Ж
Пате Сисс
Пате Сисс

Райо Вальекано

 19 2 4
Федерико Виньяс
Федерико Виньяс

Овьедо

 22 2 3
Алехандро Катена
Алехандро Катена

Осасуна

 24 1 8
Вся статистика

