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Сегодня, 15:00

Захарян вернулся к тренировкам в «Реал Сосьедад»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Российский полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян вернулся к тренировкам с командой.

Об этом сообщила пресс-служба испанской команды, выложившая в соцсети X видео с 21-летним футболистом.

В июле стало известно, что Захарян получил травму малоберцовых сухожилий правой лодыжки. Из-за повреждения россиянин ни разу не выходил на поле в текущем сезоне.

В сезоне-2023/24 Захарян провел 40 матчей за «Реал Сосьедад» во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи.

12 декабря «Реал Сосьедад» на своем поле примет киевское «Динамо» в 6-м туре общего этапа Лиги Европы.

Арсен Захарян
Футбол
ФК Реал Сосьедад
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Флика дисквалифицировали на два матча в ла лиге, он пропустит игру с «Атлетико»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Барселона 17 12 2 3 50-19 38
2
 Реал 16 11 3 2 34-13 36
3
 Атлетико 16 10 5 1 30-11 35
4
 Атлетик 17 9 5 3 26-15 32
5
 Вильярреал 15 7 5 3 27-25 26
6
 Осасуна 16 6 6 4 22-25 24
7
 Мальорка 17 7 3 7 16-20 24
8
 Р. Сосьедад 16 7 3 6 16-11 24
9
 Жирона 16 6 4 6 22-23 22
10
 Сельта 16 6 3 7 25-27 21
11
 Бетис 16 5 6 5 18-20 21
12
 Севилья 16 5 4 7 17-23 19
13
 Р. Вальекано 15 5 4 6 15-16 19
14
 Лас-Пальмас 16 5 3 8 22-27 18
15
 Хетафе 16 3 7 6 11-13 16
16
 Алавес 16 4 3 9 18-27 15
17
 Леганес 16 3 6 7 14-23 15
18
 Эспаньол 15 4 1 10 15-28 13
19
 Валенсия 14 2 4 8 13-22 10
20
 Вальядолид 16 2 3 11 11-34 9
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13.12 23:00
Вальядолид – Валенсия
 - : -
14.12 16:00
Эспаньол – Осасуна
 - : -
14.12 18:15
Мальорка – Жирона
 - : -
14.12 20:30
Севилья – Сельта
 - : -
14.12 23:00
Р. Вальекано – Реал
 - : -
15.12 16:00
Атлетико – Хетафе
 - : -
15.12 18:15
Алавес – Атлетик
 - : -
15.12 20:30
Р. Сосьедад – Лас-Пальмас
 - : -
15.12 20:30
Вильярреал – Бетис
 - : -
15.12 23:00
Барселона – Леганес
 - : -
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Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 16
Рафинья

Рафинья

Барселона

 11
Анте Будимир

Анте Будимир

Осасуна

 10
П
Ламин Ямаль

Ламин Ямаль

Барселона

 9
Рафинья

Рафинья

Барселона

 6
Винисиус Жуниор

Винисиус Жуниор

Реал

 5
И К Ж
Хосе Луис Гарсия Пепелу

Хосе Луис Гарсия Пепелу

Валенсия

 12 1 5
Унаи Лопес

Унаи Лопес

Райо Вальекано

 13 1 5
Абдул Мумин

Абдул Мумин

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