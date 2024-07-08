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Захарян улетел из России в Испанию для подготовки к сезону с «Реалом Сосьедад»

Сергей Разин
корреспондент
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Геннадий Голубин, представитель полузащитника «Реала Сосьедад» Арсена Захаряна, рассказал о том, что игрок вылетел из России в Испанию.
«Вчера ночью Арсен улетел в Испанию для подготовки к сезону с «Реалом Сосьедад», — приводит слова Голубина Sport24.

3 июля Захарян посетил в Москве товарищеский матч своей бывшей команды «Динамо» против «Партизана».

21-летний россиянин выступает за «Сосьедад» с августа 2023 года. В минувшем сезоне полузащитник провел 40 матчей, забил гол и сделал две результативные передачи.

Источник: https://sport24.ru/football/news-663346-zakharyan-uletel-iz-rossii-v-ispaniyu-dlya-podgotovki-k-sezonu-s-realom-sosyedad
Арсен Захарян
ФК Реал Сосьедад
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