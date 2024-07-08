Захарян улетел из России в Испанию для подготовки к сезону с «Реалом Сосьедад»
Геннадий Голубин, представитель полузащитника «Реала Сосьедад» Арсена Захаряна, рассказал о том, что игрок вылетел из России в Испанию.
«Вчера ночью Арсен улетел в Испанию для подготовки к сезону с «Реалом Сосьедад», — приводит слова Голубина Sport24.
3 июля Захарян посетил в Москве товарищеский матч своей бывшей команды «Динамо» против «Партизана».
21-летний россиянин выступает за «Сосьедад» с августа 2023 года. В минувшем сезоне полузащитник провел 40 матчей, забил гол и сделал две результативные передачи.
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12
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13
|Сельта
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|0
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|0-0
|0
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14
|Севилья
|0
|0
|0
|0
|0-0
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15
|Мальорка
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|0
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|0-0
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16
|Лас-Пальмас
|0
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|0
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|0-0
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17
|Р. Вальекано
|0
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|0
|0
|0-0
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18
|Леганес
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19
|Вальядолид
|0
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20
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|18.08
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Атлетик – Хетафе
|- : -
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Бетис – Жирона
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Мальорка – Реал
|- : -
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Лас-Пальмас – Севилья
|- : -
|18.08
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Вильярреал – Атлетико
|- : -
|18.08
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Валенсия – Барселона
|- : -
|18.08
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Р. Сосьедад – Р. Вальекано
|- : -
|18.08
|00:00
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Сельта – Алавес
|- : -
|18.08
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Осасуна – Леганес
|- : -
|18.08
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Вальядолид – Эспаньол
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