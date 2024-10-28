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Сегодня, 22:00

Захарян тренируется индивидуально и пропустит игру Кубка Испании

Константин Белов
Корреспондент
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Арсен Захарян.
Фото Global Look Press

В пресс-службе «Реал Сосьедада» ответили на вопрос «СЭ» о возможном участии полузащитника Арсена Захаряна в матче Кубка Испании против «Хове Эспаньол» 31 октября.

«Захарян тренируется индивидуально. Он не примет участие в кубковом матче 31 октября», — сказали «СЭ» в пресс-службе клуба.

6 августа 21-летний россиянин перенес операцию на лодыжке, которую провели в Барселоне. Он возобновил тренировки с командой 17 октября.

Захарян летом прошлого года перешел в «Реал Сосьедад» из московского «Динамо». В прошедшем сезоне полузащитник провел 40 матчей за испанскую команду во всех турнирах, забил один мяч и отдал две голевые передачи.

Арсен Захарян
ФК Реал Сосьедад
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В «Реале» считают, что «Золотой мяч» и УЕФА не уважают мадридский клуб
Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Барселона 11 10 0 1 37-10 30
2
 Реал 11 7 3 1 21-11 24
3
 Вильярреал 11 6 3 2 20-19 21
4
 Атлетико 11 5 5 1 16-7 20
5
 Бетис 11 5 3 3 11-9 18
6
 Осасуна 11 5 3 3 16-16 18
7
 Атлетик 10 5 2 3 17-11 17
8
 Мальорка 10 5 2 3 10-8 17
9
 Р. Вальекано 11 4 4 3 12-10 16
10
 Севилья 11 4 3 4 12-15 15
11
 Сельта 11 4 1 6 17-20 13
12
 Р. Сосьедад 11 3 3 5 8-10 12
13
 Жирона 11 3 3 5 11-14 12
14
 Леганес 11 2 5 4 9-12 11
15
 Хетафе 11 1 7 3 8-9 10
16
 Эспаньол 11 3 1 7 10-19 10
17
 Алавес 11 3 1 7 13-19 10
18
 Лас-Пальмас 11 2 3 6 13-19 9
19
 Вальядолид 11 2 2 7 9-23 8
20
 Валенсия 11 1 4 6 8-17 7
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25.10 22:00
Эспаньол – Севилья
 0 : 2
26.10 15:00
Вальядолид – Вильярреал
 1 : 2
26.10 17:15
Р. Вальекано – Алавес
 1 : 0
26.10 19:30
Лас-Пальмас – Жирона
 1 : 0
26.10 22:00
Реал – Барселона
 0 : 4
27.10 16:00
Леганес – Сельта
 3 : 0
27.10 18:15
Хетафе – Валенсия
 1 : 1
27.10 20:30
Бетис – Атлетико
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27.10 23:00
Р. Сосьедад – Осасуна
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28.10 23:00
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Реал

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П
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Ламин Ямаль

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Алекс Баэна

Вильярреал

 5
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Хосе Луис Гарсия Пепелу

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