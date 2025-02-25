Захарян травмировал бедро во время матча «Реал Сосьедад» — «Леганес»

Полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян получил травму правой прямой мышцы бедра во время матча 25-го тура ла лиги с «Леганесом» (3:0), сообщает пресс-служба клуба из Сан-Себастьяна.

21-летний россиянин был признан лучшим игроком встречи с «Леганесом» — ему удалось забить свой первый гол за «Реал Сосьедад» в нынешнем сезоне по ходу первого тайма. В перерыве игры с «Леганесом» хавбека заменили.

Из-за травм Захарян провел всего 4 матча в нынешнем сезоне. На его счету 3 игры в ла лиге и 1 — в Лиге Европы.