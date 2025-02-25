Захарян травмировал бедро во время матча «Реал Сосьедад» — «Леганес»
Полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян получил травму правой прямой мышцы бедра во время матча 25-го тура ла лиги с «Леганесом» (3:0), сообщает пресс-служба клуба из Сан-Себастьяна.
21-летний россиянин был признан лучшим игроком встречи с «Леганесом» — ему удалось забить свой первый гол за «Реал Сосьедад» в нынешнем сезоне по ходу первого тайма. В перерыве игры с «Леганесом» хавбека заменили.
Из-за травм Захарян провел всего 4 матча в нынешнем сезоне. На его счету 3 игры в ла лиге и 1 — в Лиге Европы.
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|16
|
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|7
|5
|1
|1
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|16
|
4
|Реал
|7
|5
|0
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|
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|1
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|
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|
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|2
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|8
|
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|7
|2
|2
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|8
|
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|2
|2
|3
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|8
|
14
|Сельта
|7
|1
|4
|2
|8-6
|7
|
15
|Эспаньол
|7
|2
|1
|4
|10-10
|7
|
16
|Расинг
|7
|2
|1
|4
|11-21
|7
|
17
|Леванте
|6
|1
|2
|3
|8-12
|5
|
18
|Эльче
|7
|1
|2
|4
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|5
|
19
|Валенсия
|7
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|1
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|4
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|7
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|9.10
|22:00
|Малага – Эспаньол
|- : -
|10.10
|15:00
|Р. Вальекано – Атлетик
|- : -
|10.10
|17:15
|Алавес – Атлетико
|- : -
|10.10
|19:30
|Барселона – Хетафе
|- : -
|10.10
|22:00
|Реал – Вильярреал
|- : -
|11.10
|15:00
|Эльче – Сельта
|- : -
|11.10
|17:15
|Реал Сосьедад – Депортиво
|- : -
|11.10
|19:30
|Бетис – Осасуна
|- : -
|11.10
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|Расинг – Валенсия
|- : -
|12.10
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|Леванте – Севилья
|- : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Рафинья
Барселона
|12
|
|
Серхио Камельо
Райо Вальекано
|7
|
|
Килиан Мбаппе
Реал
|7
|П
|
|
Энтони Гордон
Барселона
|4
|
|
Ламин Ямаль
Барселона
|4
|
|
Джоб Очинг
Реал Сосьедад
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Маркос Алонсо
Сельта
|5
|1
|2
|
|
Юри Берчиче
Атлетик
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|1
|2
|
|
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