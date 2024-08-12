Захарян сменил игровой номер в «Реал Сосьедад»

Российский полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян поменял игровой номер перед новым сезоном.

12 августа испанский клуб представил список игроков команды и их номеров, в котором россиянин указан под номером 21. В прошлом сезоне игрок выступал под номером 12.

21-летний Захарян является игроком «Реал Сосьедад» с лета 2023 года. В сезоне-2023/24 он провел за клуб 40 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи.