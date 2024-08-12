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Захарян сменил игровой номер в «Реал Сосьедад»

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Российский полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян поменял игровой номер перед новым сезоном.

12 августа испанский клуб представил список игроков команды и их номеров, в котором россиянин указан под номером 21. В прошлом сезоне игрок выступал под номером 12.

21-летний Захарян является игроком «Реал Сосьедад» с лета 2023 года. В сезоне-2023/24 он провел за клуб 40 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи.

Источник: ФК Реал Сосьедад
Арсен Захарян
ФК Реал Сосьедад
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Чемпионат Испании по футболу: где смотреть трансляции матчей ла лиги в сезоне 2024 / 2025

В «Реал Сосьедад» объяснили, почему Захарян сменил игровой номер
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5
 Атлетик 0 0 0 0 0-0 0
6
 Р. Сосьедад 0 0 0 0 0-0 0
7
 Бетис 0 0 0 0 0-0 0
8
 Вильярреал 0 0 0 0 0-0 0
9
 Валенсия 0 0 0 0 0-0 0
10
 Алавес 0 0 0 0 0-0 0
11
 Осасуна 0 0 0 0 0-0 0
12
 Хетафе 0 0 0 0 0-0 0
13
 Сельта 0 0 0 0 0-0 0
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