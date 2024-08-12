Захарян сменил игровой номер в «Реал Сосьедад»
Российский полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян поменял игровой номер перед новым сезоном.
12 августа испанский клуб представил список игроков команды и их номеров, в котором россиянин указан под номером 21. В прошлом сезоне игрок выступал под номером 12.
21-летний Захарян является игроком «Реал Сосьедад» с лета 2023 года. В сезоне-2023/24 он провел за клуб 40 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи.
Источник: ФК Реал Сосьедад
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3
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4
|Атлетико
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|Атлетик
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|0
|0
|0-0
|0
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12
|Хетафе
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|0
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13
|Сельта
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Севилья
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Мальорка
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Лас-Пальмас
|0
|0
|0
|0
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|0
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17
|Р. Вальекано
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Леганес
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Вальядолид
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|Эспаньол
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|15.08
|20:00
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Атлетик – Хетафе
|- : -
|15.08
|22:30
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Бетис – Жирона
|- : -
|16.08
|20:00
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Сельта – Алавес
|- : -
|16.08
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|
Лас-Пальмас – Севилья
|- : -
|17.08
|20:00
|
Осасуна – Леганес
|- : -
|17.08
|22:30
|
Валенсия – Барселона
|- : -
|18.08
|20:00
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Р. Сосьедад – Р. Вальекано
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Мальорка – Реал
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|19.08
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Вальядолид – Эспаньол
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Вильярреал – Атлетико
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