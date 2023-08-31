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Сегодня, 14:00

Захарян — об ответственности: «Не я первый, не я последний. Я приехал делать свою работу»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян в интервью журналисту Нобелю Арустамяну ответил на вопрос об ответственности за представление российского футбола за рубежом.

— Ты чувствуешь некую ответственность? Ты представляешь российский футбол в Европе.

— Пытаюсь себя не ловить на этих мыслях. Какой в этом смысл? Еще себе добавлять ответственности. Я спокойно приехал играть в футбол, тренироваться, делать свою работу, а там уже как получится. Но я уверен, что все нормально будет.

— С точки зрения ответственности внутренней, что ты русский футболист, который переехал играть в Испанию. Это же давление.

— Ну, не я первый, не я последний, я думаю. Возможно, есть какие-то ожидания от меня, но я не пытаюсь на этих мыслях себя загнать. Спокойно к этому отношусь.

Захарян перешел в «Реал Сосьедад» из московского «Динамо» 19 августа. 20-летний россиянин заключил контракт с испанским клубом до конца сезона-2028/29.

Источник: youtube.com/@Nobel87
Арсен Захарян
ФК Реал Сосьедад
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Реал 3 3 0 0 6-1 9
2
 Атлетико 3 2 1 0 10-1 7
3
 Жирона 3 2 1 0 6-2 7
4
 Барселона 3 2 1 0 6-3 7
5
 Атлетик 3 2 0 1 6-4 6
6
 Осасуна 3 2 0 1 4-3 6
7
 Р. Вальекано 3 2 0 1 4-7 6
8
 Валенсия 3 2 0 1 4-3 6
9
 Бетис 3 1 1 1 4-5 4
10
 Кадис 3 1 1 1 2-3 4
11
 Хетафе 3 1 1 1 1-3 4
12
 Р. Сосьедад 3 0 3 0 2-2 3
13
 Вильярреал 3 1 0 2 5-6 3
14
 Алавес 3 1 0 2 4-5 3
15
 Гранада 3 1 0 2 4-7 3
16
 Лас-Пальмас 3 0 2 1 1-2 2
17
 Мальорка 3 0 1 2 3-5 1
18
 Сельта 3 0 1 2 1-4 1
19
 Альмерия 3 0 1 2 2-6 1
20
 Севилья 3 0 0 3 5-8 0
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38 тур
1.09 20:30
Кадис – Вильярреал
 - : -
1.09 23:00
Альмерия – Сельта
 - : -
2.09 15:00
Р. Сосьедад – Гранада
 - : -
2.09 17:15
Реал – Хетафе
 - : -
2.09 19:30
Алавес – Валенсия
 - : -
2.09 22:00
Бетис – Р. Вальекано
 - : -
3.09 15:00
Жирона – Лас-Пальмас
 - : -
3.09 17:15
Мальорка – Атлетик
 - : -
3.09 19:30
Атлетико – Севилья
 - : -
3.09 22:00
Осасуна – Барселона
 - : -
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Г
Джуд Беллингем

Джуд Беллингем

Реал

 4
Альваро Мората

Альваро Мората

Атлетико

 3
Ферран Торрес

Ферран Торрес

Барселона

 2
П
Алекс Баэна

Алекс Баэна

Вильярреал

 2
Хон Гуриди

Хон Гуриди

Алавес

 2
Родриго де Пауль

Родриго де Пауль

Атлетико

 2
И К Ж
Рафинья

Рафинья

Барселона

 1 1 1
Феде Сан Эметерио

Феде Сан Эметерио

Кадис

 3 1 1
Чими Авила

Чими Авила

Осасуна

 2 1 0
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