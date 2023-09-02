Захарян остался в запасе на матч «Реал Сосьедад» — «Гранада»

«Реал Сосьедад» объявил стартовый состав на домашний матч с «Гранадой» в 4-м туре чемпионата Испании.

Российский полузащитник баскского клуба Арсен Захарян остался на скамейке запасных.

«Реал Сосьедад»: Ремиро, Тирни, Траоре, Субельдиа, Ле Норманн, Барренечеа, Мерино, Субименди, Мендес, Кубо, Оярсабаль.

После 3 туров ла лиги «Сосьедад» набрал 3 очка и занимает 13 место.

Захарян перешел в «Реал Сосьедад» из московского «Динамо» 19 августа. 20-летний россиянин заключил контракт с испанским клубом до конца сезона-2028/29.