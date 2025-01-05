Захарян остался в запасе на матч Кубка Испании против «Понферрадины»

Российский полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян не попал в стартовый состав команды на матч 1/16 финала Кубка Испании.

В воскресенье, 5 января, бело-голубые сыграют против «Понферрадины». Начало матча — в 17.30 по московскому времени.

21-летний Захарян пропустил первую половину сезона-2024/25 из-за травмы сухожилия лодыжки, которую получил в июле.