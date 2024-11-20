Захарян не включен в заявку «Реал Сосьедад» на матч Кубка Испании

Российский полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян не попал в заявку команды на матч первого раунда Кубка Испании против «Хове Эспаньола», который состоится 21 ноября, сообщила пресс-служба клуба.

Помимо Арсена Захаряна, в заявку на игру не попали и другие ключевые футболисты команды.

В августе у Захаряна была операция из-за травмы сухожилия правой лодыжки. Из-за этого он пропустил начало текущего сезона.