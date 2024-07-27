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Захарян не сыграл в товарищеском матче «Реала Сосьедад» из-за травмы

Сергей Разин
корреспондент
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Полузащитник «Реала Сосьедад» Арсен Захарян не принял участие в товарищеском матче против клуба «Габма Осака» (1:0) из-за повреждения, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу клуба.

21-летний россиянин испытывал боль в лодыжке, поэтому не смог сыграть в матче.

Захарян выступает за «Реал Сосьедад» с августа 2023 года. В сезоне-2023/24 полузащитник провел 40 матчей за команду во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи.

Источник: ТАСС
Арсен Захарян
ФК Реал Сосьедад
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 И В Н П +/- О
1
 Реал 0 0 0 0 0-0 0
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 Барселона 0 0 0 0 0-0 0
3
 Жирона 0 0 0 0 0-0 0
4
 Атлетико 0 0 0 0 0-0 0
5
 Атлетик 0 0 0 0 0-0 0
6
 Р. Сосьедад 0 0 0 0 0-0 0
7
 Бетис 0 0 0 0 0-0 0
8
 Вильярреал 0 0 0 0 0-0 0
9
 Валенсия 0 0 0 0 0-0 0
10
 Алавес 0 0 0 0 0-0 0
11
 Осасуна 0 0 0 0 0-0 0
12
 Хетафе 0 0 0 0 0-0 0
13
 Сельта 0 0 0 0 0-0 0
14
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15
 Мальорка 0 0 0 0 0-0 0
16
 Лас-Пальмас 0 0 0 0 0-0 0
17
 Р. Вальекано 0 0 0 0 0-0 0
18
 Леганес 0 0 0 0 0-0 0
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 - : -
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 - : -
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 - : -
17.08 22:30
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