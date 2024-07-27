Захарян не сыграл в товарищеском матче «Реала Сосьедад» из-за травмы

Полузащитник «Реала Сосьедад» Арсен Захарян не принял участие в товарищеском матче против клуба «Габма Осака» (1:0) из-за повреждения, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу клуба.

21-летний россиянин испытывал боль в лодыжке, поэтому не смог сыграть в матче.

Захарян выступает за «Реал Сосьедад» с августа 2023 года. В сезоне-2023/24 полузащитник провел 40 матчей за команду во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи.