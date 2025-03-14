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14 марта 2025, 23:58

Захарян не сумел завершить тренировку в «Реал Сосьедад» из-за болей в бедре

Игнат Заздравин
Корреспондент
Арсен Захарян.
Фото Global Look Press

Полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян снова испытывает боли в бедре, сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, 21-летний россиянин не сумел завершить тренировку перед матчем против «Райо Вальекано» в 28-м туре ла лиги. Игра состоится 16 марта.

В последний раз Захарян выходил на поле в матче с «Леганесом» (3:0) 23 февраля. Тогда полузащитник отметился голом. После этой игры Арсен пропустил из-за повреждения четыре матча своей команды.

Кроме того, Захарян из-за травмы не мог помочь своей команде в первой половине текущего сезона. Всего в активе россиянина 4 матча во всех турнирах, один гол и одна результативная передача.

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Арсен Захарян
Футбол
ФК Райо Вальекано
ФК Реал Сосьедад
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 И В Н П +/- О
1
 Барселона 0 0 0 0 0-0 0
2
 Реал 0 0 0 0 0-0 0
3
 Вильярреал 0 0 0 0 0-0 0
4
 Атлетико 0 0 0 0 0-0 0
5
 Бетис 0 0 0 0 0-0 0
6
 Сельта 0 0 0 0 0-0 0
7
 Хетафе 0 0 0 0 0-0 0
8
 Р. Вальекано 0 0 0 0 0-0 0
9
 Валенсия 0 0 0 0 0-0 0
10
 Р. Сосьедад 0 0 0 0 0-0 0
11
 Эспаньол 0 0 0 0 0-0 0
12
 Атлетик 0 0 0 0 0-0 0
13
 Севилья 0 0 0 0 0-0 0
14
 Алавес 0 0 0 0 0-0 0
15
 Эльче 0 0 0 0 0-0 0
16
 Леванте 0 0 0 0 0-0 0
17
 Осасуна 0 0 0 0 0-0 0
18
 Расинг 0 0 0 0 0-0 0
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16.08 00:00 Алавес – Хетафе - : -
16.08 00:00 Атлетико – Малага - : -
16.08 00:00 Барселона – Атлетик - : -
16.08 00:00 Сельта – Осасуна - : -
16.08 00:00 Депортиво – Эльче - : -
16.08 00:00 Эспаньол – Леванте - : -
16.08 00:00 Расинг – Вильярреал - : -
16.08 00:00 Реал – Р. Сосьедад - : -
16.08 00:00 Севилья – Р. Вальекано - : -
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