Захарян не сумел завершить тренировку в «Реал Сосьедад» из-за болей в бедре
Полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян снова испытывает боли в бедре, сообщает Mundo Deportivo.
По информации источника, 21-летний россиянин не сумел завершить тренировку перед матчем против «Райо Вальекано» в 28-м туре ла лиги. Игра состоится 16 марта.
В последний раз Захарян выходил на поле в матче с «Леганесом» (3:0) 23 февраля. Тогда полузащитник отметился голом. После этой игры Арсен пропустил из-за повреждения четыре матча своей команды.
Кроме того, Захарян из-за травмы не мог помочь своей команде в первой половине текущего сезона. Всего в активе россиянина 4 матча во всех турнирах, один гол и одна результативная передача.
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13
|Севилья
|0
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|0
|0
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|0
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14
|Алавес
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|0
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|0-0
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15
|Эльче
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|0
|0
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16
|Леванте
|0
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|0
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|0-0
|0
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17
|Осасуна
|0
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|0
|0-0
|0
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18
|Расинг
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|0
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19
|Депортиво
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|Атлетико – Малага
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|Барселона – Атлетик
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|Сельта – Осасуна
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|16.08
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|Депортиво – Эльче
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|16.08
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|Эспаньол – Леванте
|- : -
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|Расинг – Вильярреал
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|Реал – Р. Сосьедад
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