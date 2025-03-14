Захарян не сумел завершить тренировку в «Реал Сосьедад» из-за болей в бедре

Полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян снова испытывает боли в бедре, сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, 21-летний россиянин не сумел завершить тренировку перед матчем против «Райо Вальекано» в 28-м туре ла лиги. Игра состоится 16 марта.

В последний раз Захарян выходил на поле в матче с «Леганесом» (3:0) 23 февраля. Тогда полузащитник отметился голом. После этой игры Арсен пропустил из-за повреждения четыре матча своей команды.

Кроме того, Захарян из-за травмы не мог помочь своей команде в первой половине текущего сезона. Всего в активе россиянина 4 матча во всех турнирах, один гол и одна результативная передача.