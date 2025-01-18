Захарян не попал в заявку «Реал Сосьедад» на игру с «Валенсией»

Российский полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян не примет участия в матче 20-го тура ла лиги против «Валенсии».

21-летний футболист не попал в заявку своей команды на предстоящую игру. «Реал Сосьедад» встретится с «Валенсией» 19 января.

Захарян не выходил на поле в этом сезоне из-за травмы сухожилия лодыжки, которую получил в июле. 4 января он впервые попал в заявку бело-голубых, однако так и не сыграл в кубковом матче.

Ранее в пресс-службе «Реал Сосьедад» рассказали «СЭ», что состоянии здоровья россиянина постепенно улучшается.