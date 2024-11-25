Захарян может попасть в заявку на матч «Реал Сосьедад» 8 декабря
Как стало известно «СЭ», новые проблемы со здоровьем российского полузащитника «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна оказались не слишком серьезными.
21-летний футболист набирает форму. Матч следующего тура с «Бетисом» он, вероятно, пропустит, а вот на игру с «Леганесом» 8 декабря вполне может попасть в заявку.
Захарян выступает за испанский клуб с 2023 года. В текущем сезоне игрок не провел ни одного матча из-за травм.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Барселона
|14
|11
|1
|2
|42-14
|34
|
2
|Реал
|13
|9
|3
|1
|28-11
|30
|
3
|Атлетико
|14
|8
|5
|1
|21-8
|29
|
4
|Вильярреал
|13
|7
|4
|2
|25-21
|25
|
5
|Атлетик
|14
|6
|5
|3
|20-13
|23
|
6
|Осасуна
|14
|6
|4
|4
|19-22
|22
|
7
|Жирона
|14
|6
|3
|5
|20-18
|21
|
8
|Мальорка
|14
|6
|3
|5
|13-12
|21
|
9
|Бетис
|14
|5
|5
|4
|16-16
|20
|
10
|Р. Сосьедад
|14
|5
|3
|6
|11-11
|18
|
11
|Сельта
|14
|5
|3
|6
|22-24
|18
|
12
|Севилья
|14
|5
|3
|6
|13-18
|18
|
13
|Р. Вальекано
|13
|4
|4
|5
|13-14
|16
|
14
|Леганес
|14
|3
|5
|6
|13-19
|14
|
15
|Хетафе
|14
|2
|7
|5
|10-11
|13
|
16
|Алавес
|14
|4
|1
|9
|15-24
|13
|
17
|Лас-Пальмас
|14
|3
|3
|8
|18-25
|12
|
18
|Валенсия
|12
|2
|4
|6
|12-19
|10
|
19
|Эспаньол
|13
|3
|1
|9
|12-26
|10
|
20
|Вальядолид
|14
|2
|3
|9
|10-27
|9
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|29.11
|23:00
|
Мальорка – Валенсия
|- : -
|30.11
|16:00
|
Барселона – Лас-Пальмас
|- : -
|30.11
|18:15
|
Алавес – Леганес
|- : -
|30.11
|20:30
|
Эспаньол – Сельта
|- : -
|30.11
|23:00
|
Вальядолид – Атлетико
|- : -
|1.12
|16:00
|
Вильярреал – Жирона
|- : -
|1.12
|18:15
|
Реал – Хетафе
|- : -
|1.12
|20:30
|
Р. Вальекано – Атлетик
|- : -
|1.12
|23:00
|
Р. Сосьедад – Бетис
|- : -
|2.12
|23:00
|
Севилья – Осасуна
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|15
|
|
Винисиус Жуниор
Реал
|8
|
|
Рафинья
Барселона
|8
|П
|
|
Ламин Ямаль
Барселона
|7
|
|
Рафинья
Барселона
|6
|
|
Алекс Баэна
Вильярреал
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Хосе Луис Гарсия Пепелу
Валенсия
|10
|1
|5
|
|
Унаи Лопес
Райо Вальекано
|12
|1
|5
|
|
Абдул Мумин
Райо Вальекано
|12
|1
|4
Новости