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Сегодня, 18:04

Захарян может попасть в заявку на матч «Реал Сосьедад» 8 декабря

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
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Как стало известно «СЭ», новые проблемы со здоровьем российского полузащитника «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна оказались не слишком серьезными.

21-летний футболист набирает форму. Матч следующего тура с «Бетисом» он, вероятно, пропустит, а вот на игру с «Леганесом» 8 декабря вполне может попасть в заявку.

Захарян выступает за испанский клуб с 2023 года. В текущем сезоне игрок не провел ни одного матча из-за травм.

Арсен Захарян
ФК Реал Сосьедад
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«Алания» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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«Нефтехимик» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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«Рубин» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
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«Спартак» — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Барселона 14 11 1 2 42-14 34
2
 Реал 13 9 3 1 28-11 30
3
 Атлетико 14 8 5 1 21-8 29
4
 Вильярреал 13 7 4 2 25-21 25
5
 Атлетик 14 6 5 3 20-13 23
6
 Осасуна 14 6 4 4 19-22 22
7
 Жирона 14 6 3 5 20-18 21
8
 Мальорка 14 6 3 5 13-12 21
9
 Бетис 14 5 5 4 16-16 20
10
 Р. Сосьедад 14 5 3 6 11-11 18
11
 Сельта 14 5 3 6 22-24 18
12
 Севилья 14 5 3 6 13-18 18
13
 Р. Вальекано 13 4 4 5 13-14 16
14
 Леганес 14 3 5 6 13-19 14
15
 Хетафе 14 2 7 5 10-11 13
16
 Алавес 14 4 1 9 15-24 13
17
 Лас-Пальмас 14 3 3 8 18-25 12
18
 Валенсия 12 2 4 6 12-19 10
19
 Эспаньол 13 3 1 9 12-26 10
20
 Вальядолид 14 2 3 9 10-27 9
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29.11 23:00
Мальорка – Валенсия
 - : -
30.11 16:00
Барселона – Лас-Пальмас
 - : -
30.11 18:15
Алавес – Леганес
 - : -
30.11 20:30
Эспаньол – Сельта
 - : -
30.11 23:00
Вальядолид – Атлетико
 - : -
1.12 16:00
Вильярреал – Жирона
 - : -
1.12 18:15
Реал – Хетафе
 - : -
1.12 20:30
Р. Вальекано – Атлетик
 - : -
1.12 23:00
Р. Сосьедад – Бетис
 - : -
2.12 23:00
Севилья – Осасуна
 - : -
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Роберт Левандовски

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Барселона

 15
Винисиус Жуниор

Винисиус Жуниор

Реал

 8
Рафинья

Рафинья

Барселона

 8
П
Ламин Ямаль

Ламин Ямаль

Барселона

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Рафинья

Барселона

 6
Алекс Баэна

Алекс Баэна

Вильярреал

 5
И К Ж
Хосе Луис Гарсия Пепелу

Хосе Луис Гарсия Пепелу

Валенсия

 10 1 5
Унаи Лопес

Унаи Лопес

Райо Вальекано

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Райо Вальекано

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