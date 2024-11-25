Захарян может попасть в заявку на матч «Реал Сосьедад» 8 декабря

Как стало известно «СЭ», новые проблемы со здоровьем российского полузащитника «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна оказались не слишком серьезными.

21-летний футболист набирает форму. Матч следующего тура с «Бетисом» он, вероятно, пропустит, а вот на игру с «Леганесом» 8 декабря вполне может попасть в заявку.

Захарян выступает за испанский клуб с 2023 года. В текущем сезоне игрок не провел ни одного матча из-за травм.