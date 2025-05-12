Футбол
12 мая, 14:54

Захарян больше не сыграет в текущем сезоне ла лиги

Микеле Антонов
Корреспондент

В пресс-службе «Реал Сосьедад» ответили на вопрос «СЭ» о состоянии здоровья российского полузащитника Арсена Захаряна.

«Он будет работать в общей группе, если все будет хорошо. До конца сезона осталось 10 дней. Сыграет ли он еще в этом сезоне? Он не примет участия в играх текущего сезона. Риск не нужен», — сообщили «СЭ» в клубе.

Арсен Захарян
ФК Реал Сосьедад
Материалы сюжета: Захарян из «Динамо»: трансфер в Испанию вместо «Челси» и «Лацио»
90 минут недоверия. Захарян и «Реал Сосьедад» играют в слишком разный футбол
Захарян пропустит матчи сборной России в ноябре по решению тренерского штаба национальной команды
Представитель Захаряна о попадании в расширенный список сборной России: «Арсен готов, все дороги ведут в Стамбул»
Представитель Захаряна о голе в Кубке Испании: «Думаю, Арсен будет больше играть, появится время»
Захарян снова играет и забивает! Вышел в старте «Сосьедада» впервые с февраля и помог ему победить
В «Реал Сосьедад» ответили на вопрос о непопадании Захаряна в окончательный список сборной России
  • arno11

    Армян конечно можно, но чтобы тем же самолетом всех тех твоих соплеменников из Европы обратно домой. А то вы, ты и тебе подобные, бедному европейскому обывателю уже поперек горла, то страховки липовыми авариями катаете, то партию телефонов заказываете с последующей неуплатой счета или вообще у банка кредит берете и не выплачиваете.

    12.05.2025

  • arno11

    Много шума из-за Захаряна

    12.05.2025

  • Бананоид

    у нас армян мало чтоле? пусть хоть всех забирают)

    12.05.2025

  • Неравнодушный Ден

    Тоже мне новость! ... Для клуба, действительно, риск большой: не смогут никуда этого постоянно ломающегося субъекта пристроить даже за гроши...

    12.05.2025

  • kelltt

    Это ужасно . Спасите Захаряна ! Кто теперь будет прославлять российский футбол в европах ;-( ??

    12.05.2025

