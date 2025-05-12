Захарян больше не сыграет в текущем сезоне ла лиги

В пресс-службе «Реал Сосьедад» ответили на вопрос «СЭ» о состоянии здоровья российского полузащитника Арсена Захаряна.

«Он будет работать в общей группе, если все будет хорошо. До конца сезона осталось 10 дней. Сыграет ли он еще в этом сезоне? Он не примет участия в играх текущего сезона. Риск не нужен», — сообщили «СЭ» в клубе.