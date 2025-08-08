Футбол
8 августа, 11:19

Захарян близок к полному восстановлению

Павел Лопатко

Российский полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян возобновил тренировки в общей группе, он близок к полному восстановлению.

«Вчера он почти целиком провел тренировку с общей группой и очень близок к тому, чтобы полноценно восстановиться и играть», — цитирует ТАСС представителя пресс-службы испанского клуба.

По данным издания Mundo Deportivo, Захарян пропустил тур «Реал Сосьедад» в Японии и остался в Испании для восстановления после вирусного заболевания.

Захарян не выходил на поле в официальных встречах за клуб с 23 февраля 2025 года. В сезоне-2024/25 у него 1 результативная передача в 4 матчах.

Источник: ТАСС
Арсен Захарян
ФК Реал Сосьедад
  • zg

    "Вчера он почти целиком провел тренировку с общей группой"-вот это прям дичайший прогресс!

    08.08.2025

  • Фирсыч

    Надо только полгодика подождать...

    08.08.2025

  • shpasic

    э-э-э, нет, торопиться не надо, торопиться не надо... важно вылечить, важно вернуть обществу полноценного человека, да.

    08.08.2025

  • Slim Tallers

    Скорее,он близок к следующей травме.

    08.08.2025

  • napadenie

    Уже который раз «вот-вот»! Интересно, у кого и когда лопнет терпение.

    08.08.2025

  • Vladimir Osipov

    Удачи Арсену!!

    08.08.2025

    • В Испании судей будет назначать представитель лиги

    «Реал» представил третий комплект формы
