Захарян близок к полному восстановлению

Российский полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян возобновил тренировки в общей группе, он близок к полному восстановлению.

«Вчера он почти целиком провел тренировку с общей группой и очень близок к тому, чтобы полноценно восстановиться и играть», — цитирует ТАСС представителя пресс-службы испанского клуба.

По данным издания Mundo Deportivo, Захарян пропустил тур «Реал Сосьедад» в Японии и остался в Испании для восстановления после вирусного заболевания.

Захарян не выходил на поле в официальных встречах за клуб с 23 февраля 2025 года. В сезоне-2024/25 у него 1 результативная передача в 4 матчах.