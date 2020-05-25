За победу в чемпионате и ЛЧ игроки «Реала» могут получить по 720 тысяч евро каждый

Футболисты «Реала» могут получить серьезное вознаграждение в случае, если выиграют чемпионат Испании и Лигу чемпионов нынешнего сезона, сообщает Marca.

По информации источника, президент «Королевского клуба» Флорентино Перес готов наградить каждого футболиста суммой в 720 тысяч евро в случае победы в обоих турнирах. Сообщается, что это вознаграждение должно покрыть потери игроков, согласившихся на снижение зарплаты в условиях пандемии коронавируса.

После 27 туров чемпионата Испании-2019/20 «Реал» отстает от лидирующей в турнирной таблице «Барселоны» на 2 очка. В 1/8 финала Лиги чемпионов «сливочные» попали на «Манчестер Сити», испанская команда уступила в первом матче со счетом 1:2, вторая встреча до сих пор не состоялась из-за того, что сезон прервала пандемия коронавируса.