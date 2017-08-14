За что удален Криштиану Роналду?

На 82-й минуте первого матча за Суперкубок Испании "Барселона" - "Реал" Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа усмотрел симуляцию в действиях Криштиану Роналду и показал португальцу вторую желтую карточку (первую он получил за то, что снял майку, когда праздновал забитый гол). Конечно, удаление нельзя назвать обоснованным.

Защитник каталонцев Юмтити не фолил в единоборстве с соперником, но и нападающий "Королевского клуба" не симулировал. Более опытный арбитр просто продолжил бы игру и не стал бы выгонять с поля звездного футболиста. Криштиану Роналду на эмоциях толкнул судью и, возможно, теперь столкнется с какими-то дополнительными дисциплинарными санкциями помимо одноматчевой дисквалификации и пропуска ответной игры в Мадриде. (Александр БОБРОВ)

Трансляция матча "Барселона" - "Реал"