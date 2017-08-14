За что удален Криштиану Роналду?

На 82-й минуте первого матча за Суперкубок Испании "Барселона" - "Реал" Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа усмотрел симуляцию в действиях Криштиану Роналду и показал португальцу вторую желтую карточку (первую он получил за то, что снял майку, когда праздновал забитый гол). Конечно, удаление нельзя назвать обоснованным.
Защитник каталонцев Юмтити не фолил в единоборстве с соперником, но и нападающий "Королевского клуба" не симулировал. Более опытный арбитр просто продолжил бы игру и не стал бы выгонять с поля звездного футболиста. Криштиану Роналду на эмоциях толкнул судью и, возможно, теперь столкнется с какими-то дополнительными дисциплинарными санкциями помимо одноматчевой дисквалификации и пропуска ответной игры в Мадриде. (Александр БОБРОВ)
Трансляция матча "Барселона" - "Реал"
😂😂😂😭😭😭😂😂😂 pic.twitter.com/DrFDjtpx6E– Leo Messi (@messi10stats) 13 августа 2017 г.
Will Cristiano Ronaldo get a 3-match ban for pushing the referee? pic.twitter.com/g9FeHjGjy6– Leo Messi (@messi10stats) 13 августа 2017 г.
Alex Tula 37
Советовал бы Боброву более внимательно просмотреть эпизод. На повторе сзади (с позиции судьи) явно видно как Роналду сделал "зашаг" правой ногой в сторону защитника пытаясь подставиться. Повтор дает все основания, что португалец делал это умышленно. 100% провокация со стороны Криштиану. 100% карточка. Арбитр в этом моменте молодчага. Ранее Роналдо десятки раз проделывал схожие номера и чаще всего судьи в Испании "покупались на эти маневры. Радует, что наконец-то судьи стали более внимательны.
14:04 14 августа
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)
конечно нельзя назвать. бобров плохого не скажет. с децтва за срамтак и объективность...
01:27 14 августа