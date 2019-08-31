За «Барсу» забил 16-летний Фати. Это третий по возрасту гол в ла лиге

Новичок «Барселоны» Ансу Фати забил за каталонский клуб в матче 3-го тура ла лиги против «Осасуны» (2:2). Форвард смог отличиться в возрасте 16 лет 301 дня.

Это третий результат в истории чемпионатов Испании. Самым молодым автором гола в ла лиге стал в 2012 году Фабрис Олинга. В составе «Малаги» он отличился в дебютной игре против «Сельты» (1:0) в возрасте 16 лет 98 дней.

Второе место занимает игрок «Атлетика» Икер Муниаин (16 лет 289 дней).