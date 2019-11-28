«Ювентус» интересуется 19-летним защитником «Барселона»

Защитник «Барселоны» Жан-Клер Тодибо входит в сферу интересов «Ювентуса». 19-летний француз недоволен количеством игрового времени, которое он получает в каталонском клубе, и рассматривает возможность смены команды, сообщает Marca.

Помимо Ювентуса, на игрока также претендует «Байер». К сине-гранатовым Тодибо перешел в январе этого года из «Тулузы» за миллион евро. Защитник в текущем сезоне провел два матча за «Барселону».

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