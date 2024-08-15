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Сегодня, 21:35

Семин: «Рано делать выводы о карьере Захаряна в Испании»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший главный тренер сборной России Юрий Семин поделился мнением о полузащитнике «Реал Сосьедад» Арсене Захаряне.

«Захаряну сейчас важно полностью восстановиться от всех своих повреждений и начать заново набирать форму. Как можно оценить его европейскую карьеру? Выводы о карьере Захаряна в Испании делать рано», — приводит слова Семина «РБ Спорт».

Ранее 21-летний российский полузащитник перенес операцию в связи с повреждением голеностопа. Испанский клуб сообщил, что его восстановление займет 2-3 месяца.

Захарян перешел в «Реал Сосьедад» из московского «Динамо» в августе 2023 года. Контракт 21-летнего россиянина с испанским клубом рассчитан до 30 июня 2029 года.

Источник: РБ Спорт
Арсен Захарян
ФК Реал Сосьедад
Юрий Семин
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