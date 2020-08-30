Юный фанат ждал Месси на тестировании «Барселоны». Очень грустные фото

Капитан «Барселоны» Лионель Месси не явился на базу клуба, чтобы сдать тест на коронавирус.

Все футболисты «Барселоны» должны были приехать на базу к определенному времени в диапазоне с 8:00 до 12:00. Месси должен был появиться в 10:15, но не приехал.

При этом на въезде на территорию клуба звезду ждали не только журналисты, но и болельщики.