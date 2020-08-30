Юный фанат ждал Месси на тестировании «Барселоны». Очень грустные фото
12:46
Капитан «Барселоны» Лионель Месси не явился на базу клуба, чтобы сдать тест на коронавирус.
Все футболисты «Барселоны» должны были приехать на базу к определенному времени в диапазоне с 8:00 до 12:00. Месси должен был появиться в 10:15, но не приехал.
При этом на въезде на территорию клуба звезду ждали не только журналисты, но и болельщики.
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