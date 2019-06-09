Юмтити заявил, что не покинет "Барселону" в этом году

Защитник "Барселоны"​ Самюэль Юмтити прокомментировал слухи о возможном уходе из каталонского клуба.

– У меня есть контракт и я чувствую себя счастливым в этом городе, – цитирует Юмтити Marca. – Да, у меня был трудный сезон, но я не хочу уходить в какой-то другой клуб. В следующем сезоне я буду играть за "Барселону".

Действующий контракт 25-летнего француза рассчитан до лета 2023 года.

В сезоне 2018/19 Самюэль Юмтити провел 15 матчей за "Барселону" и отдал 1 голевой пас. Большую часть сезона защитник пропустил из-за травмы колена.

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