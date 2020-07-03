Юмтити заработал повреждение колена

«Барселона» объявила о повреждении у защитника команды Самюэля Юмтити.

В заявлении на официальном сайте каталонского клуба говорится, что 26-летний француз испытывает проблемы с левым коленом и ему требуется лечение. Сроки восстановления футболиста не называются.

В сезоне-2019/20 Юмтити провел за «Барселону» 18 матчей и не отличился результативными действиями.