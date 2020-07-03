Юмтити заработал повреждение колена
3 июля 2020, 13:28
«Барселона» объявила о повреждении у защитника команды Самюэля Юмтити.
В заявлении на официальном сайте каталонского клуба говорится, что 26-летний француз испытывает проблемы с левым коленом и ему требуется лечение. Сроки восстановления футболиста не называются.
В сезоне-2019/20 Юмтити провел за «Барселону» 18 матчей и не отличился результативными действиями.
[COMUNICADO M?DICO]@samumtiti, con molestias en la rodilla izquierda— FC Barcelona (@FCBarcelona_es) July 3, 2020
Todos los detalles ? https://t.co/vmKn5WbTlA pic.twitter.com/aMEyDTemAR
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...