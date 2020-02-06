Юмтити пропустит матч с «Атлетиком» из-за судебного разбирательства

Защитник «Барселоны» Самюэль Юмтити не сыграет с «Атлетиком» в 1/4 финала Кубка Испании, сообщает Marca.

26-летнему французу предстоит явиться в суд, поскольку владельцы его предыдущего дома хотят взыскать с футболиста более 180 тысяч евро за ущерб, нанесенный их имуществу. По словам хозяев дома, игрок сломал бассейн, а также несколько кранов.

Юмтити выступает за каталонский клуб с 2016 года. Он был куплен у «Лиона» за 25 миллионов евро. В текущем сезоне защитник отыграл 10 матчей и не отметился голевыми действиями на поле.