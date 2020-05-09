Юмтити получил травму на второй день после того, как «Барселона» возобновила тренировки на базе

«Барселона» объявила о том, что защитник команды Самюэль Юмтити повредил голень правой ноги.

О сроках восстановления 26-летнего француза станет объявлено позже. Футболист получил повреждение на второй день после того, как «Барселона» возобновила тренировки на клубной базе в индивидуальном формате.