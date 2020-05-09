Юмтити получил травму на второй день после того, как «Барселона» возобновила тренировки на базе
15:39
«Барселона» объявила о том, что защитник команды Самюэль Юмтити повредил голень правой ноги.
О сроках восстановления 26-летнего француза станет объявлено позже. Футболист получил повреждение на второй день после того, как «Барселона» возобновила тренировки на клубной базе в индивидуальном формате.
MEDICAL NEWS | @samumtiti has a right calf injury. His progress will determine his availability for the coming workouts. pic.twitter.com/kFZxdEzfrp— FC Barcelona (from ?) (@FCBarcelona) May 9, 2020