Футбол
Испания
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Испания

Юмтити отказался переходить в «Бенфику»

16:58
Теги:

Защитник «Барселоны» Самюэль Юмтити отклонил предложение «Бенфики», сообщает Mundo Deportivo.

Ранее появилась информация, что 27-летний француз согласился на уход из клуб, но выдвинул условие: он хочет перейти в команду, участвующую в Лиге чемпионов либо претендующую на титул в своем чемпионате.

В сезоне-2020/21 защитник провел 16 матчей за сине-гранатовых. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость француза в 8 миллионов евро.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

«Барса» без Месси, «Реал» без Рамоса. Кто выиграет чемпионат Испании?
МИД РФ разъяснил ситуацию с непродлением визы журналистке Би-би-си
Брошенного ребенка нашли в пакете у дома в Москве
Как отец Макеевой травил бывшую жену Малькова
Мизерные ТВ-контракты в российском футболе. Аномалия или справедливость?
vs
0
Офсайд