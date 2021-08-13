Юмтити отказался переходить в «Бенфику»

Защитник «Барселоны» Самюэль Юмтити отклонил предложение «Бенфики», сообщает Mundo Deportivo.

Ранее появилась информация, что 27-летний француз согласился на уход из клуб, но выдвинул условие: он хочет перейти в команду, участвующую в Лиге чемпионов либо претендующую на титул в своем чемпионате.

В сезоне-2020/21 защитник провел 16 матчей за сине-гранатовых. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость француза в 8 миллионов евро.