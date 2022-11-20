Юмтити не собирается возвращаться в «Барселону»

Защитник Самюэль Юмтити не собирается летом возвращаться в «Барселону», сообщает Sport.es.

Сейчас он выступает на правах аренды за «Лечче». 29-летний француз рассчитывает следующим летом найти себе новый клуб.

Его контракт с «Барселоной» рассчитан до 2026 года, но каталонцы также готовы расстаться с футболистом. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 2 миллиона евро.

В нынешнем сезоне он провел 5 матчей в итальянской серии А.