Юмтити не намерен покидать «Барселону», несмотря на то, что клуб хочет продать его

Защитник «Барселоны» Самюэль Юмтити не собирается менять команду, несмотря на желание «сине-гранатовых» продать его этим летом, сообщает Sport.es.

По информации источника, 26-летний француз намерен восстановиться от очередной травмы и бороться за место в основном составе. Сообщается, что игрок намерен отработать свой контракт с клубом, рассчитанный до 2023 года, до конца. Также, француз чувствует себя комфортно в Каталонии, к тому же он уже занимается вопросом своего будущего после футбола и запустил несколько проектов в Барселоне.

В сезоне-2019/20 Юмтити провел за «Барселону» 18 матчей и не отличился результативными действиями. Защитник пропустил большую часть сезона из-за проблем с коленом.