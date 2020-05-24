Юмтити может стать частью сделки по трансферу Лаутаро Мартинеса в «Барселону»

Защитник «Барселоны» Самюэль Юмтити может продолжить карьеру в Италии. «Интер» открыт для включения 26-летнего француза в сделку по нападающему Лаутаро Мартинесу, сообщает Sport.es.

Аргентинский форвард нужен «Барселоне», которая намерена приобрести его в ближайшее трансферное окно и Юмтити может стать частью этой сделки.

Действующий контракт Юмтити с «Барселоной» рассчитан до июня 2023 года. В текущем сезоне игрок обороны провел 16 матчей в футболке сине-гранатовых.

На счету 22-летнего Мартинеса 16 голов и 4 результативных передачи в 31 матче за «Интер» в сезоне-2019/20. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость форварда в 64 миллиона евро.