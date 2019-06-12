Йович утверждает, что Роналду был его кумиром

Новичок мадридского "Реала" форвард Лука Йович заявил, что его кумиром детства среди игроков "королевского клуба" был бывший нападающий команды Криштиану Роналду.

- Кто был моим кумиром детства в "Реале"? Несомненно, Роналду, - цитирует футболиста Goal.com. - Сейчас я не могу назвать одного игрока, потому что мы все партнеры по команде. Я знаю, что прошлый сезон был не лучшим для "Реала". Надеюсь, что следующий будет более удачным.

Сегодня состоялась презентация Луки Йовича в "Реале". На нее пришли около 3000 зрителей. Ранее футболист выступал за "Айнтрахт".

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