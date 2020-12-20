Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Испания

Йович сообщил о желании покинуть «Реал»

17:29
Теги:

Нападающий «Реала» Лука Йович рассказал о своем будущем в мадридском клубе. В этом сезоне 22-летний серб провел всего 4 матча в ла лиги.

«Когда футболист не уверен в себе, у него ничего не получается.

Если у меня и дальше не будет возможности проявить себя, то, надеюсь, у меня получится сменить команду", — цитирует Йовича Sportklub.

На данный момент футболист восстанавливается после травмы. Его контракт с мадридским клубом рассчитан до лета 2025 года.

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир