Йович сообщил о желании покинуть «Реал»
17:29
Нападающий «Реала» Лука Йович рассказал о своем будущем в мадридском клубе. В этом сезоне 22-летний серб провел всего 4 матча в ла лиги.
«Когда футболист не уверен в себе, у него ничего не получается.
Если у меня и дальше не будет возможности проявить себя, то, надеюсь, у меня получится сменить команду", — цитирует Йовича Sportklub.
На данный момент футболист восстанавливается после травмы. Его контракт с мадридским клубом рассчитан до лета 2025 года.
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