Йович сообщил о желании покинуть «Реал»

Нападающий «Реала» Лука Йович рассказал о своем будущем в мадридском клубе. В этом сезоне 22-летний серб провел всего 4 матча в ла лиги.

«Когда футболист не уверен в себе, у него ничего не получается.

Если у меня и дальше не будет возможности проявить себя, то, надеюсь, у меня получится сменить команду", — цитирует Йовича Sportklub.

На данный момент футболист восстанавливается после травмы. Его контракт с мадридским клубом рассчитан до лета 2025 года.