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Йович сдал положительный тест на коронавирус после матча с Россией

18:56
Лука Йович. Фото Instagram
Лука Йович. Фото Instagram
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Нападающий «Реала» и сборной Сербии Лука Йович заболел коронавирусом. Футболист сдал положительный тест после возвращения из расположения сборной Сербии, сообщает сайт мадридского клуба.

Напомним, что нападающий сборной Сербии Лука Йович оформил дубль в матче Лиги наций против России (5:0). В этой встрече форвард забил столько же голов, сколько за всю карьеру в «Реале».

Серб с июля 2019 года выступает за мадридский клуб. За это время он забил 2 гола в 32 матчах во всех турнирах.

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