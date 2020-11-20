Йович сдал положительный тест на коронавирус после матча с Россией
Нападающий «Реала» и сборной Сербии Лука Йович заболел коронавирусом. Футболист сдал положительный тест после возвращения из расположения сборной Сербии, сообщает сайт мадридского клуба.
Напомним, что нападающий сборной Сербии Лука Йович оформил дубль в матче Лиги наций против России (5:0). В этой встрече форвард забил столько же голов, сколько за всю карьеру в «Реале».
Серб с июля 2019 года выступает за мадридский клуб. За это время он забил 2 гола в 32 матчах во всех турнирах.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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