Йович пропустит три месяца. Он получил травму дома

Нападающий «Реала» Лука Йович пропустит порядка трех месяцев, сообщается в Twitter радио Onda Cero. Он заработал перелом стопы во время домашней тренировки.

После начала пандемии сербский нападающий проигнорировал необходимость двухнедельного карантина в столице Испании и вернулся в свою страну к беременной девушке. После этого появилась информация, что «Реал» хочет расстаться с форвардом, который проводит дебютный сезон.

В сезоне-2019/20 форвард провел 24 матча за «Реал», забил два гола и сделал одну результативную передачу.