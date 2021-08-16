Йович находится в сфере интересов «Интера»
18:17
Нападающий «Реала» Лука Йович может перейти в «Интер» этим лето. Стороны ведут переговоры по поводу аренды игрока, сообщает Mundo Deportivo.
В мадридском клубе не рассчитывают на нападающего и готовы отпустить его в другой клуб. «Интер» готов взять серба в аренду на сезон-2021/22.
23-летний нападающий присоединился к «Реалу» в 2019 году, перейдя из «Айнтрахта» за 63 миллиона евро.
За два года Йович сыграл лишь в 21 матче ла лиги и забил 2 гола, а прошлый сезон доигрывал в аренде в «Айнтрахте» — 18 матчей и 4 гола.
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