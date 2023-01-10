Директор «Барселоны» Кройф: «Наша команда хочет бороться за титул. Это видно по цифрам»

Директор «Барселоны» Йорди Кройф высказался о борьбе каталонского клуба за чемпионство Испании. Также нидерландец прокомментировал победу в матче 16-го тура ла лиги против «Атлетико» (1:0).

«Очень сложный матч. Он дался нам тяжело. Мы начали хорошо, но при счете 1:0 игра изменилась. Мы знали, что ради хорошего результата придется пострадать, это очень трудный выезд. Нужно было чуть больше владеть мячом, но «Атлетико» высоко прессинговал, их поддерживали фанаты. Из-за этого мы владели мячом не так много, как привыкли. Но иногда нужно потерпеть. Мы пропустили 6 голов за 16 матчей. Это цифры команды, которая хочет бороться за трофей», — приводит слова Кройфа AS.

«Барселона» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, набрав 41 очко за 16 матчей. Ближайший преследователь — «Реал». Мадридский клуб отстает от каталонской команды на 3 очка.