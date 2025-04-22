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Сегодня, 18:20

Йоканович: «Захарян — очень перспективный футболист»

Константин Белов
Корреспондент
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Арсен Захарян.
Фото Global Look Press

Бывший тренер «Динамо» Славиша Йоканович ответил «СЭ» на вопрос об игре бывшего полузащитника бело-голубых Арсена Захаряна, который сейчас выступает за «Реал Сосьедад».

— Следите ли вы за Арсеном Захаряном?

— У него сейчас травма. Но «Реал Сосьедад» — это очень хороший клуб для Арсена. Захарян — очень перспективный футболист. Не могу загадывать его будущее, потому что я тренер, а не предсказатель.

— Многие в России считают, что нашим талантам надо уезжать в Европу позже, не в 20-21, как Захарян.

— Не очень уверен. Пресса не должна поднимать до небес игроков так рано, а агенты должны думать больше об игроках, а не о себе. Это то, что не очень здорово среди российских молодых игроков. Но большинство молодых футболистов — действительно хорошего уровня.

Захарян в этом сезоне провел за «Реал Сосьедад» 4 матча, забил 1 гол и отдал 1 голевую передачу.

Арсен Захарян
Футбол
ФК Динамо (Москва)
ФК Реал Сосьедад
Славиша Йоканович
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Мбаппе пропустит матч «Реала» против «Хетафе»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Барселона 32 23 4 5 88-32 73
2
 Реал 32 21 6 5 65-31 69
3
 Атлетико 32 18 9 5 53-27 63
4
 Атлетик 32 15 12 5 49-26 57
5
 Вильярреал 31 14 10 7 55-42 52
6
 Бетис 32 14 9 9 45-40 51
7
 Мальорка 32 12 8 12 31-37 44
8
 Сельта 32 12 7 13 47-49 43
9
 Р. Сосьедад 32 12 6 14 32-36 42
10
 Р. Вальекано 32 10 11 11 35-39 41
11
 Осасуна 32 9 14 9 39-46 41
12
 Хетафе 32 10 9 13 31-29 39
13
 Эспаньол 31 10 8 13 34-40 38
14
 Валенсия 32 9 11 12 36-48 38
15
 Севилья 32 9 10 13 35-43 37
16
 Жирона 32 9 7 16 39-51 34
17
 Лас-Пальмас 32 8 8 16 38-52 32
18
 Алавес 32 7 10 15 34-46 31
19
 Леганес 32 6 11 15 29-48 29
20
 Вальядолид 32 4 4 24 23-76 16
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22.04 20:00
Валенсия – Эспаньол
 - : -
22.04 22:30
Барселона – Мальорка
 - : -
23.04 20:00
Атлетик – Лас-Пальмас
 - : -
23.04 20:00
Сельта – Вильярреал
 - : -
23.04 22:30
Алавес – Р. Сосьедад
 - : -
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 - : -
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