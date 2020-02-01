Бывший капитан сборной Испании и «Реала» Фернандо Йерро рассказал о своей первой встрече с Серхио Рамосом.

Йерро играл на той же позиции, что и Рамос. Оба защитника являются многократными победителями Лиги чемпионов и Чемпионата Испании. Позже Йерро работал с Рамосом в качестве тренера — сначала в 2014 в «Реале», а уже в 2018 в сборной Испании. Вместе с ним испанцы дошли до 1/8 чемпионата мира-2018, проиграв России.

— Не нужно много говорить о том, что значит Рамос для Мадрида и его истории. Есть цифры, его выступления, его победы, — приводит Marca слова Йерро. — Когда он прибыл в Мадрид в 2005 году, меня спросили, что я думаю. А я думал, что прибыл защитник, который способен играть на каждой из четырех позиций. И когда возникали проблемы, он решал их на любой позиции. Мадрид подписал быстрого, физически сильного игрока, мотивированного и мудрого уже в свои 19. Добавляем ко всему его волю к победе и характер и получаем, что уже тогда я понял, что стою перед фантастическим игроком, с огромным талантом и великим будущим.