Яя Туре заявил, что хочет работать тренером в «Барселоне»

Бывший полузащитник «Барселоны» Яя Туре рассказал, что хочет вернуться в команду в качестве тренера.

«Я заканчиваю обучение на тренера. Для меня «Барселона» — это та команда, где я хотел бы оказаться. Не знаю где, в «Барсе Б», в академии, но я хочу работать в «Барселоне».

Я знаю, что в этой команде меня очень сильно любили. Уйти было очень сложным решением. У меня там было все — футбол, жизнь, климат. Рядом играли лучшие: Хави, Иньеста, — вот почему я всегда хотел снова оказаться в «Барселоне», -приводит слова Туре Diario Sport.

Ивуариец играл за «Барселону» с 2007 по 2010 год. С командой он становился чемпионом Испании, выигрывал Кубок страны и Лигу чемпионов.

В настоящее время он работает в тренерском штабе донецкого «Олимпика».