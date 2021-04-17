Яя Туре заявил, что хочет работать тренером в «Барселоне»
Бывший полузащитник «Барселоны» Яя Туре рассказал, что хочет вернуться в команду в качестве тренера.
«Я заканчиваю обучение на тренера. Для меня «Барселона» — это та команда, где я хотел бы оказаться. Не знаю где, в «Барсе Б», в академии, но я хочу работать в «Барселоне».
Я знаю, что в этой команде меня очень сильно любили. Уйти было очень сложным решением. У меня там было все — футбол, жизнь, климат. Рядом играли лучшие: Хави, Иньеста, — вот почему я всегда хотел снова оказаться в «Барселоне», -приводит слова Туре Diario Sport.
Ивуариец играл за «Барселону» с 2007 по 2010 год. С командой он становился чемпионом Испании, выигрывал Кубок страны и Лигу чемпионов.
В настоящее время он работает в тренерском штабе донецкого «Олимпика».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.sport.es/en/news/barca/yaya-toure-i-dont-know-if-barca-b-or-the-academy-but-i-want-to-work-at-barca-11661082
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