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Яя Туре заявил, что хочет работать тренером в «Барселоне»

12:28
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Бывший полузащитник «Барселоны» Яя Туре рассказал, что хочет вернуться в команду в качестве тренера.

«Я заканчиваю обучение на тренера. Для меня «Барселона» — это та команда, где я хотел бы оказаться. Не знаю где, в «Барсе Б», в академии, но я хочу работать в «Барселоне».

Я знаю, что в этой команде меня очень сильно любили. Уйти было очень сложным решением. У меня там было все — футбол, жизнь, климат. Рядом играли лучшие: Хави, Иньеста, — вот почему я всегда хотел снова оказаться в «Барселоне», -приводит слова Туре Diario Sport.

Ивуариец играл за «Барселону» с 2007 по 2010 год. С командой он становился чемпионом Испании, выигрывал Кубок страны и Лигу чемпионов.

В настоящее время он работает в тренерском штабе донецкого «Олимпика».

Дополнительная информация:

https://www.sport.es/en/news/barca/yaya-toure-i-dont-know-if-barca-b-or-the-academy-but-i-want-to-work-at-barca-11661082

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