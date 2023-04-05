Яя Туре считает, что Месси должен завершить карьеру в «Барселоне»

Бывший игрок «Барселоны» Яя Туре отреагировал на слухи о том, что легендарный футболист каталонского клуба Лионель Месси может вернуться в команду. Контракт аргентинца с «ПСЖ» истекает этим летом.

«Давайте посмотрим, что произойдет. Я вижу, что Месси завершает карьеру только в «Барселоне». Но я не знаю, что с ним будет, у него еще есть контракт. Посмотрим», — сказал Туре Marca.

Ранее в СМИ также писали, что Месси принял предложение от «Аль-Хиляля» с зарплатой 400 миллионов евро в год.

Месси выступает за «ПСЖ» с лета 2021 года. Срок его контракта с клубом рассчитан до июня 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 45 миллионов евро.

В этом сезоне 35-летний форвард провел за «ПСЖ» 33 матча, забил 18 голов и отдал 17 результативных передач.