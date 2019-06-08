Яспер Силлессен: "Сказал де Лигту, что не могу принять решение за него"

Вратарь "Барселоны" Яспер Силлессен рассказал, что защитник "Аякса" Маттейс де Лигт советовался с ним по поводу своего будущего. Де Лигта хочет подписать каталонский клуб.

– Мы сели и поговорили с ним обо всех вариантах, – цитирует El Mundo Deportivo Силлессена. – То же самое делал и с Френки де Йонгом. Сказал ему, что принятое им решение было правильным. Де Лигт талантливый парень, он знает, что нужно делать. Я сказал, что не могу принять решение за него. Могу только рассказать хорошие вещи о "Барселоне", потому что это отличный клуб.