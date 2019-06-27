Яспер Силлессен: "Хотел играть именно в "Валенсии"

Новичок "Валенсии" Яспер Силлессен доволен тем, что ему удалось перебраться в эту команду из "Барселоны". Голландский вратарь подчеркнул, что хотел продолжить карьеру именно в "Валенсии".

– Это особенный клуб, обладающий большой историей, – цитирует официальный сайт "Валенсии" Силлессена. – Мне было легко принять решение о переходе. С нетерпением жду начала работы. Это особый день для меня. Хотелось играть именно в "Валенсии".

В "Барселоне" экс-вратарь "Аякса" провел три сезона, но сыграл всего 32 матча, из них 24 – в Кубке Испании.