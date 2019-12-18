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Яркий анонс матча «Барселона» — «Реал» от мадридского клуба

08:11
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«Реал» в своем официальном Twitter разместил видеоанонс перенесенный матч 10-го тура чемпионата Испании с «Барселоной».

Матч «Барселона» — «Реал» состоится 18 декабря и начнется в 22.00 по московскому времени, «СЭ» проведет его текстовую трансляцию.

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