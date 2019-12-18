Яркий анонс матча «Барселона» — «Реал» от мадридского клуба
08:11
«Реал» в своем официальном Twitter разместил видеоанонс перенесенный матч 10-го тура чемпионата Испании с «Барселоной».
Матч «Барселона» — «Реал» состоится 18 декабря и начнется в 22.00 по московскому времени, «СЭ» проведет его текстовую трансляцию.
??? Warm up for #ElClasico with some of our best goals against @FCBarcelona at the Camp Nou! #HalaMadrid pic.twitter.com/YLAzl0FmkJ— Real Madrid C.F. ??? (@realmadriden) December 17, 2019
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