«Реал» в своем официальном Twitter разместил видеоанонс перенесенный матч 10-го тура чемпионата Испании с «Барселоной».

Матч «Барселона» — «Реал» состоится 18 декабря и начнется в 22.00 по московскому времени, «СЭ» проведет его текстовую трансляцию.

??? Warm up for #ElClasico with some of our best goals against @FCBarcelona at the Camp Nou! #HalaMadrid pic.twitter.com/YLAzl0FmkJ — Real Madrid C.F. ??? (@realmadriden) December 17, 2019

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