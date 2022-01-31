Янник Карраско может продолжить карьеру в АПЛ

«Челси» интересуется полузащитником «Атлетико» Янником Карраско, сообщает Foot Mercato.

По данным источника, лондонцы могут купить футболиста в летнее трансферное окно. Однако уже сейчас «Тоттенхэм» и «Ньюкасл» готовы приобрести 28-летнего хавбека. Стороны готовы заплатить за него 49,8 миллиона фунтов стерлингов.

В этом сезоне Карраско провел 20 матчей в ла лиге, забив 2 гола и сделав 5 результативных передач.