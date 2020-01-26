Ян Облак: «Удача к «Атлетико» не повернулась»

Вратарь «Атлетико» Ян Облак прокомментировал ничью с «Леганесом» (0:0) в матче чемпионата Испании. По его словам, мадридцам в этой встрече не везло.

— Удача к нам не повернулась, — цитирует AFP Облака. — Мы хотели выиграть любой ценой и давили на соперника. Но тяжело играть, когда так не везет. Мы понимаем, что можем сделать больше, можем выигрывать такие матчи. Моменты у нас есть, но мяч не идет в ворота. Уверен, что рано или поздно все наладится. Болельщикам нужны победы, которых, к сожалению, в последних матчах не было.