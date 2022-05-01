Ян Облак недоволен игрой «Атлетико» в последних матчах ла лиги

Вратарь «Атлетико» Ян Облак оценил игру своей команды в матче 34-го тура ла лиги с «Атлетиком» (0:2).

«Такие матчи не вызывают у меня обмороков, но то, что мы плохо играем, меня волнует. Это отражается на общей атмосфере, общем настроении. У нас еще будут матчи, в котором необходимо побеждать. Выиграв в оставшихся встречах, мы должны попасть в Лигу чемпионов», — цитирует Облака Marca.

«Атлетико» идет на 4-м месте в турнирной таблице, набрав 61 очко.